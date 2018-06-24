В воскресенье, 24 июня, в Киеве полиция задержала заключенного Александра Бурлака, который накануне сбежал из-под стражи. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Беглеца задержали на арендованной квартире на Троещине.

"Благодаря слаженной работе оперативников и людей, которые видели подозреваемого и предоставили информацию правоохранителям, беглеца задержали на Троещине: там он на сутки арендовал квартиру", - сказано в сообщении.

На поиски беглеца были привлечены все наряды столичных правоохранителей, а также ориентировки были переданы в другие регионы.

"Теперь злоумышленнику придется отвечать еще и за побег из-под стражи: уголовное производство начато по ст. 393 УКУ", - уточнили в полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, Бурлак сбежал из-под стражи во время конвоирования. Беглец - ранее судимый Луцким городским судом Волынской области за совершение мошенничества и подделку документов.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве задержали хакера-беглеца, которого искали 30 стран мира.