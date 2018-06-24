После того как Генассамблея ООН приняла резолюцию под названием "Полный и безусловный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова", в МИД Приднестровской молдавской республики (ПМР) прокомментировали это решение.

Согласно официальному заявлению, в ПМР считают что вывод российских невозможен.

"Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что авторство проекта документа, а также инициатива о его принятии принадлежит Республике Молдова - стороне неурегулированного конфликта и участнику трехсторонней миротворческой операции, разделяющем ответственность за сохранение мира и стабильности на Днестре. В данном контексте не оставляет сомнения, что молдавская сторона сохраняет приверженность реваншистским идеям и тактике разрушения доказавшего свою эффективность миротворческого формата в целях вытеснения российского миротворческого присутствия.

В Министерстве иностранных дел ПМР подчеркивают, что российские военнослужащие в Приднестровье выполняют исключительно задачи по обеспечению устойчивого мира и безопасности, и никаких иных вооруженных сил РФ, кроме миротворческих, на территории Приднестровской Молдавской Республики нет. В этой связи во внешнеполитическом ведомстве констатируют, что присутствие миротворческого контингента РФ закреплено и регламентировано основополагающими документами об урегулировании вооруженного конфликта, включая Соглашение 1992 года, а трансформация миротворческой миссии возможна лишь по итогам окончательного урегулирования взаимоотношений между Приднестровьем и Республикой Молдова, что подтверждается в том числе Совместным заявлением президентов России, Молдовы и Приднестровья от 18 марта 2009 года. Таким образом, подобного род демарши со стороны Республики Молдова с задействованием авторитетных международных площадок заведомо обречены на провал и вносят дополнительное напряжение в отношения участников переговорного процесса.

Также обратили внимание на заявление главы МИДЕИ РМ о том, что молдо-приднестровский конфликт не является внутренней проблемой Молдовы, что свидетельствует о четком понимании молдавской стороной международного характера переговоров с Приднестровьем как на двустороннем уровне между высшим руководством двух государств, так и в международных форматах "5+2" и в рамках механизмов управления миротворческой операцией на Днестре, включая Объединенную Контрольную Комиссию.

В Министерстве иностранных дел ПМР ответственно заявляют, что никакие решения об изменении формата миротворческой операции под эгидой России не могут быть приняты без учета мнения Приднестровья. В данном контексте во внешнеполитическом ведомстве призывают представителей Республики Молдова сосредоточить усилия на деятельной работе за столом переговоров в целях улучшения жизни людей и решения конкретных практических проблем", - заявили в МИД непризнанной ПМР.

Ранее "Страна" сообщала, что между Лондоном и Кишиневом вспыхнул дипскандал из-за ПМР.