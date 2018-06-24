В ночь на 24 июня в Херсоне произошел пожар в доме народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Александра Спиваковского. Об этом сообщает Depo со ссылкой на собственные источники.

Неизвестные около двух часов ночи из ракетницы обстреляли дом политика, после чего он загорелся. В результате пожара выгорела крыша дома. Прибывшие на место спасатели смогли потушить пожар.

"Только час назад уехали. За три дня до того получил угрозы", - сообщил источник издания.

Напомним, Александр Спиваковский прошел в Верховную Раду по 182-му избирательному округу, на Херсонщине. Входит во фракцию "Блок Петра Порошенко".

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