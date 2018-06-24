Российский журналист Аркадий Бабченко рассказал, как сейчас он живет, после проведения спецоперации СБУ и инсценировки собственного убийства. Об этом он сообщил в Facebook.

Он отметил, что с момента его "убийства" его жизнь существенно изменилась.

"Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать, что захочу. Я не могу не то, что пойти в кафе посидеть с друзьями - я не могу даже выйти в магазин. Еду мне привозят. Каждый выход в город - это спецоперация. Каждая встреча - где-то в закрытом помещении, оговоренном заранее, лучше в охраняемом месте. План пребывания в этом месте разрабатывается заранее. Встречи возможны только с небольшим количеством людей", - рассказывает Бабченко.

Журналист полагает, что спецслужбы РФ прослушивают его через гаджеты. Его семью эвакуировали из РФ и сейчас она также находится под госохраной.

"У нас нет ничего. Вот вообще ничего. Семью эвакуировали из России за день до часа Д, потому что сообщать дату пришлось, естественно, по телефону, а там-то телефоны слушались однозначно, и надо было оставить минимальный временной люфт, чтобы тупо не успели задержать на границе, и теперь у нас есть только то, что поместилось в машину за одну ходку. Три чемодана вещей. Квартира, гараж, шмотки, видеокамера импортная три штуки - все осталось там. У меня сейчас государственное всё. Даже вилки. На табуретке, на которой я пишу это пост, стоит инвентаризационный номер", - делится Бабченко.

Он отмечает, что остался без работы и вообще не выходит не улицу.

"Моя жизнь в очередной раз сломана полностью. Я совершенно не представляю, что дальше. Где я буду дальше жить, как я буду дальше жить, как будет жить мой ребенок, в какую школу он будет ходить, сможет ли он просто выйти погулять на улицу без взвода автоматчиков.

Ничего не закончилось. Понимаете? Ничего еще не закончилось", - жалуется он.

Журналист добавил, что сейчас он с семьей "сидит в бункере и прячется от наемных убийц".

Фото: facebook.com/babchenkoa

Ранее "Страна" сообщала, что СБУ задержала еще одного фигуранта дела Бабченко.

Также Бабченко обнародовал ориентировку ФСБ на себя.