В Сумской области бывший военный взорвал боевую гранату в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона в Facebook.

"Происшествие случилось вчера, 23 июня, в Глухове. В 22:20 на линию "102" поступило сообщение от местной жительницы о том, что в их двухэтажном доме произошел взрыв. На место происшествия выехали руководство ГУНП области, отдела полиции, взрывотехническая и кинологическая службы", - сказано в сообщении.

В результате взрыва повреждения получили стены и окна дома, никто из жильцов не пострадал.

"Специалисты-взрывотехники утверждают, если бы в это время в подъезде находился человек, шансов выжить у нее не было, ведь зона поражения от взрыва такой гранаты достигает 35 метров", - сообщили в полиции.

Взрыв гранаты произошел из-за конфликта трех бывших военных, которые снимали квартиру в соседнем доме.

"Все трое находились в состоянии алкогольного опьянения. В их квартире была найдена граната и устройство для курения марихуаны. Было установлено, что граната, найденная в квартире, и обломки той, которая взорвалась в доме, имеют одну и ту же маркировку. Для дачи объяснений мужчин доставили в отдел полиции. В содеянном они сознались. Во время неотложных следственных действий было установлено, что гранату в дом бросил один из них. Это была месть мужчине, который там жил, за замечания в его адрес и словесный конфликт, который в дальнейшем возник между ними", - сообщили копы.

Задержанному грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Фото: su.npu.gov.ua

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