Спасатели ликвидировали пожар, который возник на территории спиртовой базы ГП "Зарубинецкий спиртзавод" в Тернопольской области. Об этом сказано в сообщении ГосЧС.

"23 июня в 18:11 в г. Збараж, ул. Заводская, 63 на территории недействующей спиртовой базы ГП "Зарубинецкий спиртзавод" в одноэтажном производственном здании произошел взрыв емкостей с биоэтанолом (объемом около 420 т) с последующим горением и распространением на прилегающее здание. В 23:55 подразделениями ГосЧС пожар ликвидирован на площади 1 тыс. 200 кв. м", - сказано в сообщении.

Спасатели отметили, что жертв в результате пожара нет. 400 человек из ближайших 50 домов были срочно эвакуированы.

"Во время тушения пожара спасены от огня административный корпус, склад готовой мебельной продукции и шесть частных жилых домов", - добавили в ГосЧС.

К ликвидации огня привлекли 17 единиц техники и 68 человек личного состава ГосЧС. Сейчас на месте пожара дежурят две единицы спецтехники и восемь пожарных расчетов.

Ранее "Страна" сообщала, что в Ровно горел грузовой поезд с дровами.

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