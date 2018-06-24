В Украине существенно вырос государственный внешний долг. Об этом сказано в отчете Национального банка Украины, передает "УНН".

Совокупный долг правительства и НБУ за I квартал 2018 года вырос на 232 млн долларов.

"Государственный внешний долг (долг сектора общего государственного управления и НБУ) за I квартал 2018 года вырос на 232 млн долларов. К концу этого периода он составлял 46,6 млрд долларов", - сообщили в Нацбанке в ответе на информзапрос.

Также в НБУ отметили, что по данным на конец I квартала валовой внешний долг Украины составлял 116,3 млрд долларов, а с начала года он сократился на 288 млн долларов.

Ранее "Страна" сообщала, что НБУ меняет систему защиты электронных банковских документов.

Также НБУ ликвидирует в Украине еще один банк.