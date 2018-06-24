Вчера, 23 июня, сборная Германии спасла матч против Швеции, забив гол на последних секундах матча. Радость Бундестима была так велика, что команда и тренеры забыли о правилах приличия, и устроили бурные торжества прямо перед скамейкой запасных "викингов".

Как передает Чемпионат об этом рассказал полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг.

"Думаю, каждый может прочитать по нашим лицам, как это было больно. Было действительно тяжело принять это поражение. Мы провели великолепную игру, очень хорошо оборонялись и имели возможности забить. Но тяжело проигрывать, даже играя против одной из лучших команд мира.

Немцы побежали к нашей скамейке и начали праздновать прямо напротив нее. Так не нужно было делать, но после этого они подошли и извинились. После матча тренер ничего не сказал. Было больно что-либо говорить, мы просто молчали и не пытались особо что-то говорить, потому что надеялись не проиграть. Мы начнем готовиться к следующей игре. Мне кажется, у нас будет больше владения мячом в матче с Мексикой. Мы сыграем лучше. У нас хорошие шансы пройти дальше, но нам нужно лучше распоряжаться мячом", - рассказал шведский футболист.

Реакция Немецкого футбольного союза (DFB) не заставила себя ждать. Немцы официально извинились перед сборной Швеции за такое неджентльменское поведение футболистов. Извинения опубликованы в Twitter DFB.

"Это была эмоциональная игра. В конце концов реакция и жесты тренерского штаба сборной Германии по отношению к шведской команде были слишком эмоциональными. Это совсем не в нашем стиле. Мы принесли извинения тренеру сборной Швеции и его команде. Просим прощения", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/DFB_Team

Ранее "Страна" сообщала, что спортивный журналист Василий Уткин извинился перед узбекским рефери матча Аргентина - Хорватия за то, что назвал его сыном ишака.