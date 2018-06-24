Знаменитый британский поп-певец Робби Уильямс, который угодил в скандал на церемонии открытия чемпионата мира по футболу - 2018, снова оказался в пикантной ситуации.

После невероятной победы сборной Германии в матче против Швеции (2 - 1), когда Тони Кроос фантастическим ударом со штрафного забил победный гол на последних секундах матча, Робби Уильямс признался в любви игроку Бундестима. Об этом Робби Уильямс написал в своем Twitter.

"Я люблю тебя, Тони Кроос", - написал британский исполнитель.

Фото: twitter.com/robbiewilliams

Особый "шарм" этому сообщению придает тот факт, что англичане традиционно недолюбливают сборную Германии, за что немецкие болельщики отвечают им такой же взаимностью. Не исключено, что после такого признания, у Робби Уильямса число фанатов в Англии сократится.

Ранее "Страна" сообщала, что Германия в меньшинстве обыграла Швецию и вернулась в гонку на ЧМ-2018.