Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в воскресенье, 24 июня на территории Украины.

Метеоролог сообщила, в западных регионах будет прохладно. Зато на на севере и юге будет тепло и солнечно. Центральные области зальют дожди, но на востоке страны будет жара. На севере дожди пойдут ближе к вечеру.

"24 июня температура воздуха на западе не успеет еще как следует прогреться - температура составит +14 - +18 градусов, а на высокогорье местами ожидается около нуля. Кроме того, снова "замрячит", - отмечает Диденко.

Центральная часть Украины: дождливо на Полтавщине, в Днепре и его районах. Также дождевые облака появятся на Винниччине. На остальной же территории будет без осадков.

"Относительно температуры, то на Винницкой области столбики термометров поднимутся до +20 градусов, а на Днепропетровщине - к +25 - +27 градусов. На востоке наконец жара упадет: днем 24 июня там ожидается +25 - +28 градусов и пройдут дожди. На Юге же ожидается прекрасная погода: будет солнечно и +24 - +27 градусов", - добавляет она.

В Киеве существенных осадков не будет, дожди могут пойти ближе к вечеру. Температура будет около +20.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Ранее "Страна" сообщала, что в Николаеве под проливным дождем укладывали асфальт.

Также на Украину движутся дожди, град, грозы и спасительное похолодание.