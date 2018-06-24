В Великобритании премьер-министру Терезе Мэй пригрозили отставкой. Об этом пишет издание The Daily Mail.

Сообщается, что министр обороны Британии Гэвин Уильямсон угрожал главе правительства, если та не предоставит дополнительного финансирования его ведомству.

Так, Уильямсон потребовал увеличить на 20 миллиардов фунтов финансирование Минобороны на ближайшие 10 лет. Министр обороны заявил, что в противном случае депутаты-консерваторы проголосуют против предложенного ее кабинетом проекта бюджета. В дальнейшем же парламент может выразить ей недоверие, что приведет к отставке премьер-министра.

Отметим, что ранее Уильямсон уже пытался получить дополнительное финансирование для армии. В свою очередь Мэй выражала недовольство нынешним состоянием вооруженных сил.

Ранее "Страна" сообщала, что Мэй назначила нового главу МВД Британии.

Также в ЕС отвергли предложения Мэй по границе с Ирландией.