Появилось видео с места убийства в киевском кафе. Запись в Facebook опубликовали "Вартові Еспресо".

Напомним, в ночь на 24 июня в столичном кафе "Арго" на Оболонской набережной произошла стрельба. В ходе конфликта владелец кафе застрелил из пистолета одного клиента, а второго ранил.

В ходе стрельбы погиб 29-летний уроженец Запорожской области. В больницу был госпитализирован 31-летний уроженец Донецка. Полиция задержала 60-летнего владельца кафе.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Стрелку грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео драки со стрельбой пограничников и местных жителей на Буковине.

Также в Киеве азербайджанцы устроили драку со стрельбой и ранили своего земляка.