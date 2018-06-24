ФИФА продолжает отслеживать ситуацию на трибунах во время матчей чемпионата мира, и нарушителей ждут серьезные денежные штрафы. Так, Федерация футбола Мексики уже "влетела" на $10 000 из-за гомофобных кричалок своих болельщиков.

После Мексики Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал и Польский футбольный союз на 10 тысяч швейцарских франков (примерно $ 10 100 - Прим.Ред.) за демонстрацию болельщиками сборной Польши политического банера во время матча ЧМ-2018 против Сенегала (1 - 2), сообщает Чемпионат.

Также ФИФА открыла два дела против футбольных ассоциаций Аргентины и Хорватии из-за нескольких инцидентов, в которых участвовали болельщики команд.

Ранее "Страна" сообщала, что аргентинские фаны ногами избили хорватского болельщика на ЧМ-2018.