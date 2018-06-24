Президент США Дональд Трамп сделал важное заявление по Северной Корее. Об этом передает ТАСС.

Глава Белого дома заявил, что уже началась денуклеаризация Корейского полуострова.

"Процесс уже начинается, и мы ведем с Северной Кореей дальнейшие переговоры", - сказал президент, выступая на встрече в Лас-Вегасе с представителями американских компаний.

Трамп отметил, что над Японией уже не летают северокорейские ракеты и не проводятся ядерные испытания.

"За последние семь месяцев не было ни одного ракетного испытания. Они производят демонтаж своих ядерных и ракетных полигонов, ликвидировали полигон, где осуществлялись испытания двигателей баллистических ракет. Все это происходит шаг за шагом", - добавил он.

Трамп подчеркнул, что после саммита в Сингапуре у него с Ким Чен Ыном сложились очень хорошие отношения.

Ранее "Страна" сообщала, что Госсекретарь США рассказал, когда состоится встреча Трампа с Путиным.

Также Белый дом отправляет советника в Москву для подготовки встречи Трампа с Путиным.