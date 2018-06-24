Трамп заявил, что КНДР начала избавляться от ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп сделал важное заявление по Северной Корее. Об этом передает ТАСС.
Глава Белого дома заявил, что уже началась денуклеаризация Корейского полуострова.
"Процесс уже начинается, и мы ведем с Северной Кореей дальнейшие переговоры", - сказал президент, выступая на встрече в Лас-Вегасе с представителями американских компаний.
Трамп отметил, что над Японией уже не летают северокорейские ракеты и не проводятся ядерные испытания.
"За последние семь месяцев не было ни одного ракетного испытания. Они производят демонтаж своих ядерных и ракетных полигонов, ликвидировали полигон, где осуществлялись испытания двигателей баллистических ракет. Все это происходит шаг за шагом", - добавил он.
Трамп подчеркнул, что после саммита в Сингапуре у него с Ким Чен Ыном сложились очень хорошие отношения.
Ранее "Страна" сообщала, что Госсекретарь США рассказал, когда состоится встреча Трампа с Путиным.
Также Белый дом отправляет советника в Москву для подготовки встречи Трампа с Путиным.