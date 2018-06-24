В Турции, сегодня, 24 июня, начались досрочные выборы президента и парламента. Избирательные участки открылись по всей стране. Об этом сообщает Reuters.

Главным соперником нынешнего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента выступает Мухаррем Индже, его рейтинг составляет около 30%.

Основная особенность этих выборов - переход к президентской форме правления. Новый глава государства получит расширенные полномочия, в частности он сможет самостоятельно назначать высокопоставленных чиновников и издавать указы без одобрения парламента. При этом пост премьер-министра будет упразднен.

Эти изменения уже закреплены в турецкой конституции по итогам референдума, состоявшегося в апреле 2017 года.

Ранее "Страна" сообщала, что в Стамбуле перед выборами президента Турции прошел миллионный митинг оппозиции.

Также мы рассказывали, что Эрдоган объявил об угрозе Турции со стороны США.