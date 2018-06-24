Голливудская звезда Джонни Депп расстратил свое многомиллионное состояние и рассорился с семьей. Об этом идет речь в статье журнала Rolling Stone.

Журналист издания Стивен Родрик провел с артистом интервью, которое растянулось на 72 часа.

По подсчетам Rolling Stone, за свою карьеру Депп заработал 650 миллионов долларов, а фильмы с его участием в общей сложности собрали 3,5 миллиарда долларов. Сейчас от состояния актера почти ничего не осталось.

В настоящее время ведутся судебные тяжбы с компанией The Management Group, которая отвечала за финансы актера. В частности, в иске Деппа говорится, что TMG без его ведома перевела его сестре Кристи (она возглавляет продюсерскую компанию Деппа Infinitum Nihil и участвовала в финансовых сделках актера) семь миллионов долларов, а бывшему ассистенту - 750 тысяч. Кроме того, он якобы был не в курсе, что не уплатил вовремя более пяти с половиной миллионов налогов.

Также проблемы у Деппа наблюдаются на личном фронте. Ему очень тяжело дался развод с бывшей женой актрисой Эмбер Херд, которая обвинила его в домашнем насилии - как психологическом, так и физическом.

В карьере также есть свои сложности. В Голливуде говорят, что Депп не в состоянии запомнить свои слова в сценариях, и его ассистент подсказывает их актеру в наушник.

Сам Депп рассказывает, что подписывал важные документы не глядя - и винит в своем крахе не только бывших менеджеров, но и семью.

Мать Деппа была властной женщиной, которая работала официанткой в две смены; дома она могла запустить в сына пепельницей и регулярно била. Актер признался, что на ее похоронах в 2016 году сказал: "Моя мама была, возможно, самым жестоким существом, которое я встречал в своей жизни".

Родрик отметил, что актер во время интервью выглядел одиноким: ложился под утро, вставал после обеда и за все три дня интервью ни разу не вышел из дома. Его окружали лишь люди, которым он платит: повар, адвокат и охранники.

Ранее "Страна" сообщала, что фанаты обеспокоены болезненным видом Джонни Деппа.

Также охранники Джонни Деппа подали на него в суд.