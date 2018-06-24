В Мексике застрелили шестерых болельщиков национальной сборной по футболу. Об этом сообщает El Universal.

Групповые убийства произошли в городе Сьюдад-Хуарес во время трансляции матча чемпионата мира - 2018 Мексика - Южная Корея.

Издание сообщает, что компания людей наблюдала матч, когда в квартиру ворвалась группа вооруженных преступников. Здесь один человек погиб в перестрелке, и ранения получил еще один человек, но он остался жив.

Чуть позже этого случая в городской парикмахерской, где также показывали матч, неизвестные убили еще пять человек. На данный момент ведутся поиски нападавших.

Отметим, что сборная Мексики одержала победу со счетом 2:1.

Ранее "Страна" сообщала, что чамолет с болельщиками из Перу задымился на подлете к Тюмени.

Также аргентинские фаны ногами избили хорватского болельщика на ЧМ-2018.