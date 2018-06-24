В Мексике во время трансляции матча ЧМ-2018 расстреляли шестерых фанов
В Мексике застрелили шестерых болельщиков национальной сборной по футболу. Об этом сообщает El Universal.
Групповые убийства произошли в городе Сьюдад-Хуарес во время трансляции матча чемпионата мира - 2018 Мексика - Южная Корея.
Издание сообщает, что компания людей наблюдала матч, когда в квартиру ворвалась группа вооруженных преступников. Здесь один человек погиб в перестрелке, и ранения получил еще один человек, но он остался жив.
Чуть позже этого случая в городской парикмахерской, где также показывали матч, неизвестные убили еще пять человек. На данный момент ведутся поиски нападавших.
Отметим, что сборная Мексики одержала победу со счетом 2:1.
Ранее "Страна" сообщала, что чамолет с болельщиками из Перу задымился на подлете к Тюмени.
Также аргентинские фаны ногами избили хорватского болельщика на ЧМ-2018.