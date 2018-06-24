В сети опубликовали очередное видео "качественного" ремонта украинских дорог.

Так, николаевский депутат Юрий Кормикшин опубликовал в Facebook видео, на котором показано, как коммунальщики укладывают асфальт под дождем.

Депутат отметил, что он обратился к руководству области, чтобы те разобрались в данном случае.

"Сегодня увидел, как на трассе Калиновка - Снегиревка стелят асфальт в проливной дождь! Прямо в лужи! Как так?! Обращаюсь к руководству области с просьбой немедленно среагировать и принять жесткие меры к подрядчику", - сказано в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что в Николаеве к приезду Порошенко в спешке заасфальтировали дорогу и покрасили бордюры по маршруту следования кортежа.

Также в Кривом Роге коммунальщики трамбовали асфальт ногами.