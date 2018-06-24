В Киеве владелец кафе стрелял в посетителей заведения. В итоге один человек погиб, еще один ранен. Об этом сообщает столичная полиция.

Стрельба произошла на Оболонской Набережной столицы.

"Стрелка задержали. С места происшествия изъяли пистолет Макарова, предварительно - боевой, с уничтоженными номерами, и отстрелянные гильзы. Сообщение о стрельбе на Оболонской Набережной поступило около полуночи", - сказано в сообщении.

Стрелком оказался уроженец другой страны, 1958 г.р., ранее не судимый. Погибший - уроженец Запорожской области, 1989 г.р., раненый - ​​уроженец Донецка, 1987 г.р.

На месте работали сотрудники полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Стрелку грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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