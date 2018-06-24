Вчера, 23 июня, поздно вечером под Львовом разыгралась трагедия. Неизвестные напали на лагерь ромов. В результате нападения есть погибший, много людей получили травмы. Львовские полицейские задержали семерых нападавших.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львова в Facebook.

"23 июня в 23.25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, работники других служб и подразделений полиции Львовщины. Полицейские прекратили правонарушения и задержали семь человек, причастных к нападению.

Один человек погиб, четверо получили ранения.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства", - рассказали в пресс-службе полиции города.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Ранее "Страна" сообщала, что полиция открыла уголовное дело после разгрома Нацдружинами лагеря ромов в Голосеевском парке.

Также мы рассказывали, что в ООН призвали Украину расследовать нападения на таборы ромов.