Вчера, 23 июня, в Киеве прошел боксерский поединок между украинцем Денисом Беринчиком и колумбийцем Хосе Луисом Прието.

Бой состоялся в столичном Дворце спорта в рамках вечера бокса Sparta Boxing Promotion. Боксеры сражались за титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO Oriental.

В итоге Беринчик одержал уверенную победу над колумбийцем. После пяти раундов явного преимущества на ринге нашего бойца, противник Беринчика просто отказался выходить на шестой. Так что украинец одержал победу техническим нокаутом.

Отметим, что еще перед началом боя Беринчик отметился, выехав на ринг на коне, в красных шароварах, завернувшись в украинский национальный флаг, и под казацкий марш. Бой транслировал канал "Интер".

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