Советник главы "Укравтодора" Александр Кава заявил, что в Украине на капитальный ремонт всех дорог потребуется два триллиона гривен. Об этом сообщает "112 Украина".

"Там где делается ямочный ремонт - это вынужденная мера для того, чтобы обеспечить хоть какой-то проезд на дорогах, которые нуждаются в капитальном ремонте. Чтобы отремонтировать все дороги страны между населенными пунктами, нужно два триллиона гривен", - заявил он.

Говоря о стоимости одного километра дороги, Кава отметил, что все "зависит от необходимого объема земельных работ".

"Дорога второй-третьей категории - это от 10 до 15 млн за километр", - добавил Кава, говоря о "среднем ремонте".

По словам Кавы, в Украине сейчас также 17 тысяч мостов, 9 тысяч из которых находятся в аварийном состоянии и нуждаются в капитальном ремонте, а 4,5 тысячи нуждаются в срочном закрытии и ремонте.

Как сообщала "Страна", "Укравтодор" закрывает по всей стране трассы для тяжелых фур из-за сильной жары.

Напомним также, что "Укравтодор" похвастался досрочным ямочным ремонтом трассы Киев-Одесса.

Также "Страна" писала, что в "Укравтодоре" обещают полностью отказаться от ямочного ремонта в 2020 году.