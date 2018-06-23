Глава департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, чье ведомство будет трансформировано, заявил, что генпрокурор Юрий Луценко за время пребывания в должности пытался вмешиваться в процесс расследования уголовных дел, подследственных Департаменту спецрасследований.

Об этом сообщает "Громадське".

"То есть там, где есть какой-то интерес непонятный, который нужно еще расследовать, выносятся постановления с внесением ложных данных о том, что расследование осуществляется неэффективно без изучения дел, дела забираются. Следователи, прокуроры, и я обжалуем эти действия, то есть мы противодействуем. И в последнее время таких дел становится все больше", - сказал он.

Горбатюк также заявил, что Луценко не соблюдает закон в своей деятельности, что является основанием для его отставки.

"Если сложить жалобы, которые мы писали из-за вмешательства в деятельность, я могу сказать, что генеральный прокурор Юрий Луценко не имеет ничего общего с законом. Он его просто не знает, он его не хочет знать. Он не пытается его соблюдать, его деятельность осуществляется в ручном режиме. Этих я хочу - привлекаю, этих хочу - не привлекаю, то что там есть, нет доказательств - для него второстепенное дело. Он сделал столько незаконных действий с признаками преступлений, что это является однозначным основанием для его отставки", - сказал руководитель департамента спецрасследований.

Как сообщала "Страна", суд обязал Сытника и Холодницкого расследовать еще одно дело против Луценко.

Напомним также, что по преступлениям на Майдане за четыре года вынесен только один реальный приговор.

Ранее Горбатюк заявил, что расследование убийств на Майдане практически прекращено.