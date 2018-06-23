Главный орган Грузинской православной церкви (ГПЦ) Священный синод 21 июня обсудил вопрос о создании автокефалии в Украине. Об этом сообщает sedmitza.

Патриархия Грузии получила три письма по поводу положения дел в Украине. Первое от Константинопольского Вселенского Патриарха, второе - от патриарха Московского и всея Руси; третье - от московской патриархии Украинской православной церкви.

В протоколе собрания грузинского синода говорится, что все три полученных письма были рассмотрены.

Митрополит Грузинского Патриархата, чье имя не называется, сказал, что Патриарх Илия II выразил глубокое недовольство украинским вопросом.

"Его Блаженство не согласен с инициативами Вселенского Патриархата относительно Украины и признает законной исключительно Церковь под руководством митрополита Онуфрия", - сказал грузинский иерарх.

Также по вопросу о возможности предоставления автокефалии Украинской Церкви выступил глава отдела внешних церковных связей Грузинского Патриархата митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим (Шарашенидзе), управляющий приходами Грузинской Церкви в Германии и Австрии. Они ознакомили грузинских иерархов с посланиями Константинопольского и Московского Патриархов и митрополита Киевского.

Между тем, в беседе с грузинскими журналистами член синода митрополит Чкондидский, владыка Петрэ Цаава отметил, что обсуждение вопроса об автокефалии украинской церкви начнет серьезно обсуждаться после того, как свою позицию выскажет Вселенская патриархия.

"Думаю, Грузинская православная церковь заняла разумную позицию", - заявил владыка Петрэ, высказав при этом свое личное мнение: "я лично считаю, что Украина - страна с сорока миллионами жителей, должна иметь независимую церковь".

Напомним, Православная церковь Грузии провела специальное заседание синода 10 июня, на котором рассматривала вопросы связанные со Всеправославным собором.

Как сообщала "Страна", президент Украины Петр Порошенко ждет Томос об автокефалии до 28 июля.