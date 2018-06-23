Чемпионы мира, сборная Германии в невероятном по напряжению поединке обыграла Швецию со счетом 2 - 1 и вернулась в борьбу за выход в плей-офф.

Игра для чемпионов мира сложилась хуже не придумаешь. Уже на 32-й минуте они пропустили гол. Счет в матче открыл Ола Тойвонен после передачи Виктора Классона с правого фланга. Тойвонен принял мяч и в борьбе с Антонио Рюдигером перебросил мяч через вратаря немцев Мануэля Нойера, который далеко вышел из ворот.

В самом начале второго тайма форвард Бундестима Тимо Вернер с левого фланга выложил передачу к линии вратарской, где очень удачно подставил ногу Марко Ройс и мяч влетел в ворота. На 81 минуте сборная ФРГ осталась в меньшинстве. Боатенг за грубую игру против Берга получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Упорная борьба шла до конца. Судья добавил пять минут к основному времени. И на 95-й минуте Бундестим разыграл классный штрафной. Тони Кроос, полузащитник Реала, фантастическим ударом закрутил мяч в дальнюю девятку.

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