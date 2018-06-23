Вакарчук призвал молодых украинцев не бояться менять систему
Лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который вернулся из США и прокомментировал свое участие в выборах президента, призвал молодых людей в Украине не бояться менять систему.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
"Эту систему лучше всего характеризует слово "страх". Она боится всего на свете - она боится своих избирателей, она боится не выиграть следующие выборы, она боится потерять деньги, которые были украдены. Она боится международных организаций, она боится Америку, она боится Россию, она боится Китай, Евросоюз - она боится всех. Но больше всего она боится вас, потому что вы настоящие, потому что вы - мудрые, потому что вы - свободные", - заявил Вакарчук, обращаясь к молодежи в Киеве на выпуске Украинской академии лидерства.
На выпуске Академии присутствовали послы США, ЕС, Канады, Бельгии и исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Украинская академия лидерства - это образовательная программа развития для выпускников школ. Вакарчук является членом наблюдательного совета этой частной инициативы.
Как сообщала "Страна", The Washington Times назвала Вакарчука политическим проектом Сороса в Украине.
Напомним, что фронтмен группы "Океан Эльзи" Святослав Вакарчук вышел на политическую сцену страны, выступив с программной речью перед студентами Киево-Могилянской академии.