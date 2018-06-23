Лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который вернулся из США и прокомментировал свое участие в выборах президента, призвал молодых людей в Украине не бояться менять систему.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Эту систему лучше всего характеризует слово "страх". Она боится всего на свете - она ​​боится своих избирателей, она боится не выиграть следующие выборы, она боится потерять деньги, которые были украдены. Она боится международных организаций, она боится Америку, она боится Россию, она боится Китай, Евросоюз - она ​​боится всех. Но больше всего она боится вас, потому что вы настоящие, потому что вы - мудрые, потому что вы - свободные", - заявил Вакарчук, обращаясь к молодежи в Киеве на выпуске Украинской академии лидерства.

На выпуске Академии присутствовали послы США, ЕС, Канады, Бельгии и исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Украинская академия лидерства - это образовательная программа развития для выпускников школ. Вакарчук является членом наблюдательного совета этой частной инициативы.

Как сообщала "Страна", The Washington Times назвала Вакарчука политическим проектом Сороса в Украине.

Напомним, что фронтмен группы "Океан Эльзи" Святослав Вакарчук вышел на политическую сцену страны, выступив с программной речью перед студентами Киево-Могилянской академии.