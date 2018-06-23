Сегодня, 23 июня, актер Кит Харингтон, наиболее известный по роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", женился на своей подруге Роуз Лесли (одичалая Игрит из сериала), над которой жестко подшутил 1 апреля.

Пышная церемония состоялась в Шотландии, в замке Уардхилл 12 века. Об этом сообщает Vogue.

Невеста выбрала пышное свадебное платье jn модного дома Elie Saab.

Церемония на 200 человек прошла в семейном владении клана невесты.

Среди гостей - коллеги Роуз и Кита по съемочной площадке: Эмилия Кларк, Софи Тернер, Мэйси Уильямс и Питер Динклэйдж, а также актеры Джек Доннели ("Атлантида") и Малин Акерман ("Миллиарды").

Фото: roseleslie_got/Instagram

Невеста Роуз Лесли с отцом, фото: Instagram

Фото: Instagram

Сцена близости Джона Сноу и одичалой Игритт в сериале, фото: roseleslie_got/Instagram

Пара познакомилась на съемках в 2012 году, когда Харингтон играл главного героя Джона Сноу, а Лесли - одичалую Игрит. О своей помолвке пара объявила в сентябре.

Напомним также, что звезда "Игры престолов" показала тату и намекнула, кто выживет в финале.

Как сообщала "Страна", Эмилия Кларк рассказала, что финал "Игры престолов" покажет "настоящее лицо" Дейенерис.