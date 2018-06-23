Матч Аргентина - Хорватия на чемпионате мира по футболу обслуживал арбитр ФИФА из Узбекистана Равшан Ирматов. Судейство, мягко говоря, было неоднозначным, что и вызвало бурю эмоций как у простых болельщиков, так и у профессиональных комментаторов.

Так, например, известный спортивный обозреватель Василий Уткин, во время матча разместил в своем Twitter оскорбительное сообщение: "Равшан Ирматов, ишачий сын!!! Где карточки???".

Фото: twitter.com/radioutkin

Однако, когда страсти улеглись, журналист принес свои извинения арбитру ФИФА. Об этом Василий Уткин написал в Instagram.

"1. Равшан Ирматов прекрасный судья.

2. Здоровья и успехов ему и его семье, друзьям и друзьям друзей. Пусть живут они тысячу лет и ни разу не кашлянут.

3. Нет болельщика, который никогда в жизни не возмущался судейством последними словами. Я тоже болельщик. Мы все одинаковы.

4. Это плохо, но так было и так будет.

5. Каким бы ни было слово, сказанное мной, за прошедшие два дня вы сказали мне в три тысячи больше слов. По всем законам мы квиты.

Или мне ждать три тысячи извинений?

6. Нет, не надо ждать.

7 (счастливое число): Узбекистан, давай мириться. Узбеки прекрасны, я никого не обижал по национальному признаку. Ни-ко-го.

8. Равшан-ака, я не верю, что вы вообще придаете значение этой истории. И если вы судья-рекордсмен, а это так, то долгие годы вы слышите в свой адрес самые ужасные слова на всех языках мира и знаете, что они не значат ничего.

9. Если мои чем-то отличаются, простите меня, Равшан-ака!

10. Девятого достаточно", - написал Уткин.

Фото: instagram.com

Ранее "Страна" сообщала, что Мексика отправляет Корею смотреть ЧМ-2018 по телевизору.

Также мы рассказывали, что Марадона требует встречи с командой Аргентины перед решающей игрой с Нигерией.