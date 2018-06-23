ЧМ-2018. Василий Уткин извинился перед узбекским рефери матча Аргентина - Хорватия за то, что назвал его сыном ишака
Матч Аргентина - Хорватия на чемпионате мира по футболу обслуживал арбитр ФИФА из Узбекистана Равшан Ирматов. Судейство, мягко говоря, было неоднозначным, что и вызвало бурю эмоций как у простых болельщиков, так и у профессиональных комментаторов.
Так, например, известный спортивный обозреватель Василий Уткин, во время матча разместил в своем Twitter оскорбительное сообщение: "Равшан Ирматов, ишачий сын!!! Где карточки???".
Фото: twitter.com/radioutkin
Однако, когда страсти улеглись, журналист принес свои извинения арбитру ФИФА. Об этом Василий Уткин написал в Instagram.
"1. Равшан Ирматов прекрасный судья.
2. Здоровья и успехов ему и его семье, друзьям и друзьям друзей. Пусть живут они тысячу лет и ни разу не кашлянут.
3. Нет болельщика, который никогда в жизни не возмущался судейством последними словами. Я тоже болельщик. Мы все одинаковы.
4. Это плохо, но так было и так будет.
5. Каким бы ни было слово, сказанное мной, за прошедшие два дня вы сказали мне в три тысячи больше слов. По всем законам мы квиты.
Или мне ждать три тысячи извинений?
6. Нет, не надо ждать.
7 (счастливое число): Узбекистан, давай мириться. Узбеки прекрасны, я никого не обижал по национальному признаку. Ни-ко-го.
8. Равшан-ака, я не верю, что вы вообще придаете значение этой истории. И если вы судья-рекордсмен, а это так, то долгие годы вы слышите в свой адрес самые ужасные слова на всех языках мира и знаете, что они не значат ничего.
9. Если мои чем-то отличаются, простите меня, Равшан-ака!
10. Девятого достаточно", - написал Уткин.
Фото: instagram.com
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