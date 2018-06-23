В Киеве задержали мошенника, который незаконно завладел коммунальным кинотеатром "Молодежный" еще в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Злоумышленник на основании фальшивых свидетельств о праве собственности и справки из Киевского городского БТИ присвоил кинотеатр стоимостью 800 тысяч гривен.

Сейчас мошеннику объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК Украины. Решается вопрос о его аресте.

Кроме того, прокуратура обратилась в райсуд с иском об истребовании здания кинотеатра в коммунальную собственность.

Фото: zametkitv/livejournal

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Напомним, что в киевском ресторане у главы офиса Совета Европы в Украине Мортена Энберга украли $3400.

Как сообщала "Страна", под Киевом мужчина украл и сдал на металлолом церковные колокола.

Также "Страна" писала, как в Киеве угонщики под видом покупателей украли авто на "евробляхах".