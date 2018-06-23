Под Тернополем полыхает спиртзавод, жителей окрестных домов эвакуировали. Фото
В Збараже Тернопольской области горит спиртовая база недействующего спиртзавода. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС области.
Информация о пожаре в Збараже поступила около 18:15.
Спасатели установили, что на спиртовой базе Зарубинецкого недействующего спиртзавода произошла разгерметизация одной из емкостей с последующим возникновением пожара.
"Проведена эвакуация жителей частных жилых домов, расположенных рядом. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении
В настоящее время на месте происшествия работает 15 пожарных машин и 63 человека личного состава.
Дополнительно на место пожара направлен пожарный поезд. Принимаются меры по недопущению распространения огня в жилой сектор.
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Как сообщала "Страна", ранее под Тернополем на полном ходу перевернулся и загорелся молоковоз.
Также "Страна" писала, как под Тернополем подорвали частный дом местного бизнесмена.
Ранее под Тернополем после семейной ссоры жена повесилась, а муж резал вены, но выжил.