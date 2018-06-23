В Збараже Тернопольской области горит спиртовая база недействующего спиртзавода. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС области.

Информация о пожаре в Збараже поступила около 18:15.

Спасатели установили, что на спиртовой базе Зарубинецкого недействующего спиртзавода произошла разгерметизация одной из емкостей с последующим возникновением пожара.

"Проведена эвакуация жителей частных жилых домов, расположенных рядом. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении

В настоящее время на месте происшествия работает 15 пожарных машин и 63 человека личного состава.

Дополнительно на место пожара направлен пожарный поезд. Принимаются меры по недопущению распространения огня в жилой сектор.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Как сообщала "Страна", ранее под Тернополем на полном ходу перевернулся и загорелся молоковоз.

Также "Страна" писала, как под Тернополем подорвали частный дом местного бизнесмена.

Ранее под Тернополем после семейной ссоры жена повесилась, а муж резал вены, но выжил.