В Киеве, во время конвоирования, заключенный сбежал из-под стражи. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Ранее судимый Александр Бурлака сбежал во время конвоирования. На поиски злоумышленника привлечены все наряды столичных правоохранителей, ориентировки переданы в другие регионы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сбежавший - ранее судимый Луцким городским судом Волынской области за совершение мошенничества и подделку документов.

"Злоумышленник является брачным аферистом, он знакомился с женщинами и обманывал их: у семьи одной потерпевшей он выманил $60 тысяч", - отмечают полицейские.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В полиции добавили, что сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту побега из-под стражи (ст. 393 Уголовного кодекса Украины). Кроме того, назначено служебное расследование в отношении действий полицейских, которые осуществляли конвоирование.

Как сообщала "Страна", ранее в Одессе поймали брачного афериста, который обманул 20 женщин.

Также "Страна" писала, что киевлянку ограбил молодой мужчина на свидании в кафе.

Ранее главный киберполицейский Украины рассказал, что виртуальные аферисты на мелочах поднимают большие деньги.