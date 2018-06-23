В Киевской области произошло ДТП с участием автобуса и микроавтобуса, в результате которого погибли два человека, а 12 пострадавших были доставлены в больницу. Об этом сообщает УНН.

Авария произошла 23 июня, около 15:00.

"По предварительной информации, грузовик Renault выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Рута", - говорится в сообщении полиции в Киевской области.

На месте погибли водитель грузовика и пассажирка автобуса - девочка 13 лет.

12 пострадавших доставлены в больницу с различными телесными повреждениями.

Сейчас сотрудники работают на месте ДТП и устанавливают все обстоятельства аварии.

Фото: Ирина Бабкина/Facebook

Фото: Ирина Бабкина/Facebook

Как сообщала "Страна", в жутком ДТП под Киевом иномарка с семьей врезалась в дерево. Отец погиб, дети попали в больницу.

Напомним также, что ранее девушка сгорела в ДТП на трассе Киев-Харьков: Audi "на скорости самолета" влетела в отбойник.

Также "Страна" писала про то, как владелец Aston Martin бросил элитное авто на обочине после аварии.