В Стамбуле перед выборами президента Турции проходит миллионный митинг оппозиции
В воскресенье, 24 июня, в Турции состоятся досрочные выборы президента и парламента, инициированные Эрдоганом. За день до выборов митингующие вышли на центральные улицы в знак поддержки главного оппонента действующего президента - оппозиционного политика Мухаррема Индже из Республиканской народной партии.
Об этом сообщает Hurriyet.
"Я смотрю на вас со сцены, вы выглядите так прекрасно. Вы выглядите как маковое поле. Прекрасно было в Измире, Анкаре. Но в Стамбуле вышло 5 миллионов человек", - сказал Индже во время своего выступления перед митингующими.
Как сообщают участники митинга в социальных сетях, турецкие каналы игнорируют массовые акции в поддержку Индже и не освещают их.
Фото: hurriyet.com.tr
Фото: twitter.com/Benzemezlik
Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган на предвыборном митинге в Стамбуле заявил, что Турция готова устранить любую угрозу нацбезопасности.
Ранее сообщалось, что в турецком Измире 22 июня сотни тысяч человек вышли на улицы в знак поддержки оппозиционного политика Мухаррема Индже.
Как сообщала "Страна", в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота. Организатором и вдохновителем путча СМИ назвали полковника Мухаррема Косе, сторонника Фетхуллаха Гюлена, недавно уволенного из армии.
Также "Страна" писала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, как его чуть не убили в Мармарисе.