В воскресенье, 24 июня, в Турции состоятся досрочные выборы президента и парламента, инициированные Эрдоганом. За день до выборов митингующие вышли на центральные улицы в знак поддержки главного оппонента действующего президента - оппозиционного политика Мухаррема Индже из Республиканской народной партии.

Об этом сообщает Hurriyet.

"Я смотрю на вас со сцены, вы выглядите так прекрасно. Вы выглядите как маковое поле. Прекрасно было в Измире, Анкаре. Но в Стамбуле вышло 5 миллионов человек", - сказал Индже во время своего выступления перед митингующими.

Как сообщают участники митинга в социальных сетях, турецкие каналы игнорируют массовые акции в поддержку Индже и не освещают их.

Фото: hurriyet.com.tr

Фото: twitter.com/Benzemezlik

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган на предвыборном митинге в Стамбуле заявил, что Турция готова устранить любую угрозу нацбезопасности.

Ранее сообщалось, что в турецком Измире 22 июня сотни тысяч человек вышли на улицы в знак поддержки оппозиционного политика Мухаррема Индже.

Как сообщала "Страна", в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота. Организатором и вдохновителем путча СМИ назвали полковника Мухаррема Косе, сторонника Фетхуллаха Гюлена, недавно уволенного из армии.

Также "Страна" писала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, как его чуть не убили в Мармарисе.