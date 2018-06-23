В Кривом Роге в пятницу, 22 июня, на площади Горького мужчина совершил акт самоподжога. Об этом сообщает "Первый Криворожский".

Инцидент произошел в Саксаганском районе города возле стелы погибших героев АТО, когда житель города облил себя жидкостью для разжигания костра и поджег себя.

Полицию вызвали свидетели происшествия.

На месте ЧП была обнаружена жидкость для разжигания костра, зажигалка и кусок ткани.

Мужчине около 35 лет, его госпитализировали во вторую городскую больницу.

Фото: 1kr.ua

Как сообщала "Страна", во Львовской области мужчина пытался устроить самосожжение в банке.

Напомним также, что в Киеве открыли памятную доску украинцу, совершившему самосожжение на Крещатике.

Ранее "Страна" писала, как в Крыму бывший заммэра Ялты совершил самосожжение из-за кафе.