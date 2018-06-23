Cегодня, 23 июня, на вторую годовщину референдума Brexit за выход из состава ЕС, тысячи людей вышли на протест в Лондоне. Они требуют провести новый всенародный опрос.

Об этом сообщает BBC.

Демонстрацию организовала кампания "Голос народа". Ее представители считают, что "соглашение еще не достигнуто" и "голос народа должен быть услышан".

Некоторые из организаторов убеждают, что у британцев должен быть выбор - покинуть ЕС с соглашением, о котором договаривается правительство, или же остаться в составе Евросоюза.

"Но самое важное, что это не только решение 650 политиков в Вестминстере... Brexit - это огромное дело, которое должны решать все 65 млн людей в стране, именно поэтому люди сегодня митингуют за народное голосование", - заявил Джеймс МакГрори из организации Open Britain.

Как сообщает The Guardian, в демонстрации участвуют 50 тысяч человек.

Фото: BBC

Ранее "Страна" сообщала, что главный банкир Англии считает, что Brexit обойдется каждой британской семье в 1000 евро.

Напомним также, что переходный период Brexit может затянуться на несколько лет.

Как сообщала "Страна", Еврокомиссия обнародовала проект соглашения о Brexit.