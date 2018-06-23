Сегодня, 23 июня, в Ростове-на-Дону завершился матч чемпионата мира по футболу в группе "F" между сборными Мексики и Южной Кореи. "Ацтеки" одержали довольно убедительную по игре победу со счетом 2 - 1 и набрали шесть очков. Однако выход в 1/8 для них пока еще не оформлен.

Сегодня, 23 июня, сыграют Германия и Швеция, и только после этого матча в группе "F" появится какая-то ясность. "Страна" кстати, проведет онлайн-репортаж о поединке бундестима и "викингов".

В матче Мексика - Южная Корея счет в середине первого тайма открыл с пенальти Карлос Вела. А во втором тайме, на 66-й минуте Хавьер Эрнандес забил второй гол Мексики. В конце матча корейцы смогли отыграть один мяч после роскошного удара Сон Хын Мина.

Южная Корея покидает Мундиаль, независимо от исхода ее последнего матча против Германии.

Ранее "Страна" сообщала, что Бельгия под проливным дождем разгромила Тунис и вышла в плей-офф ЧМ - 2018.