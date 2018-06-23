В Вирджинии пресс-секретаря Белого дома не пустили в ресторан из-за того, что "работает на Трампа"
В США пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс отказались обслуживать в одном из ресторанов в штате Вирджиния из-за того, что она работает на президента страны Дональда Трампа.
Об этом политик написала на своей странице в Twitter.
"Вчера вечером хозяйка ресторана Red Hen в Лексингтоне (штат Вирджиния) попросила меня уйти, потому что я работаю на Трампа, и я вежливо ушла. Ее действия больше говорят о ней, чем обо мне", - написала Сандерс в субботу 23 июня в своем микроблоге в Twitter.
"Я всегда стараюсь с уважением относится к людям, даже если я с ними не согласна", - подчеркнула пресс-секретарь.
Фото: twitter.com/PressSec
Как сообщала "Страна", ранее Трамп расшифровал провокационную надпись на куртке Мелании. "Надпись "Меня это вообще не трогает. А вас?" на куртке Мелании касается фейковых СМИ, сообщил Трамп.
Ранее госсекретарь США рассказал, когда состоится встреча Трампа с Путиным.