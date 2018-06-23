Украина готова обменять 23 осужденных россиян на заключенных в РФ украинцев, несмотря на обвинения по тяжелым статьям: терроризм, убийства, участие в войне и шпионаже. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Все 23 россиянина, списки которых мы неоднократно передавали РФ (и через Минскую группу, и через другие дипломатические каналы), являются осужденными или обвиняются по очень тяжелыми статьям - терроризм, убийства, участие в войне, шпионаж. Мы готовы отдать этих негодяев их Родине в обмен на наших, которых ждут дома", - подчеркнула она.

По ее словам, украинская власть делала все возможное, чтобы весной 2016 года вытащить из тюрьмы Олега Сенцова вместе с Надеждой Савченко, обменяв их в формате "2 на 2" на двух российских ГРУшников Ерофеева и Александрова.

"Сейчас страшный план Кремля осознается еще яснее и рельефнее. Поэтому наша позиция является такой: немедленное освобождение Олега Сенцова и всех остальных пленников. Поэтому мы говорим о передаче 23 ради освобождения всех. Ведь в случае с Сенцовым и Балухом счет идет на дни. И это страшно. И еще страшнее звучит ложь, достойная ответственности в Гааге: мол, Олег набрал несколько килограммов за время месячного голодания и Балух тоже не голодает... Лживые, лживые "братья", - подчеркнула Геращенко.

Она также добавила, что Савченко была осуждена в России за убийство, но от нее Кремль не требовал писать прошение о помиловании.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

"К Олегу ни разу за эти четыре года не допустили украинского консула. Ему насильно навязывают российское гражданство. Уже 10 дней в РФ находится обмудсмен Людмила Денисова с требованием выполнить договоренности президентов и допустить ее к Олегу Сенцову, Александру Кольченко, которых пытают в Сибири, Роману Сущенко, который пребывает в изоляции в Лефортово, Владимиру Балуху, которого пытают в Крыму. И вокруг допуска такая же ложь: начальник тюрьмы ушел, суд еще не пришел, документы где-то идут, мы ничего не знаем. Страна сплошной, липкой как болото лжи",

- написала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Как сообщала "Страна", Олег Сенцов отказался просить Путина о помиловании, он также отказался от предложения ЕСПЧ прекратить голодовку.

Напомним, в Кремле рассказали о трудностях с обменом Сенцова. "Вы понимаете, он осужден и осужден по очень тяжкой статье, вот в чем дело. Речь идет о том, кем он считается де-юре, и тут не важно, кем он себя признает и кем он себя не признает. Вы знаете, что эта тема обменов затрагивалась вчера (в четверг — Прим. Ред.) в ходе телефонных разговоров президентов Путина и Порошенко, и собственно в русле вот этих обсуждений на уровне глав государств работают омбудсмены двух стран", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.