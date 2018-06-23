Во Львовской области, у города Великие Мосты произошло ДТП на автодороге "Ковель - Жовква", пострадали семь иностранцев, один человек погиб.

Об этом сообщает УНИАН.

По словам пресс-секретаря полиции во Львовской области Светланы Добровольской, авария произошла приблизительно в полдень 23 июня.

Водитель автомобиля Skoda Octavia, 59-летний житель Львовской области, вероятно, заснул за рулем, в результате чего автомобиль выехал на полосу встречного движения.

Здесь автомобиль столкнулся с микроавтобусом Volkswagen под управлением 35-летнего жителя Волынской области.

На момент столкновения в микроавтобусе находились девять пассажиров - все иностранцы. Одна из женщин - пассажирок погибла, еще семь доставлены в больницу.

Водитель легковушки также был госпитализирован. Водитель микроавтобуса от госпитализации отказался. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

По данным источников в правоохранительных органах, все пострадавшие - граждане Беларуси.

Как сообщала "Страна", у автомобиля под Львовом оторвались два колеса, которые чуть не убили прохожую.

Также напомним, что ранее под Львовом тягач Volvo смял легковушку, пострадали пять человек.

Ранее "Страна" также писала, что под Львовом автомобиль рухнул в реку Боринька, водитель погиб на месте.