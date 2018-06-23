В Киеве, Харькове и Запорожье отменены авиарейсы в Тунис компании Bravo Airways. Люди второй день живут в отелях и не знают, смогут ли вообще отправиться на отдых. Об этом сообщает "Корреспондент".

Некоторые туроператоры не выходят на контакт, телефонные звонки и сообщения туристов игнорируют.

Как рассказали Виктория и Наталья Витвицкие из Черновцов, они не смогли 22 июня утром вылететь в Энфиду. По их словам, всех пассажиров с отмененных рейсов собрали в Жулянах, но отсюда тунисские рейсы также были отменены.

При этом некоторые туроператоры перестали выходить на контакт. В частности это TUI.

"Ночью 22 июня, когда мы уже были в дороге, наш турагент прислала сообщение о том, что вылет переносится на 22.06, 21.30. В 7 утра представитель Bravo Airways в Жулянах сказала, что рейс изначально был запланирован на 21.30, и все претензии мы должны предъявлять своему туроператору (вечером оказалось, что это обыкновенная ложь)", - рассказали Виктория и Наталья, отметив, что им пришлось за свой счет снять номер в отеле.

Фото: Виктории и Натальи Витвицких/korrespondent.net

Когда девушки вечером вернулись в аэропорт, то обнаружили там около 70 человек со всей Украины. На этот раз представители Bravo Airways сказали, что рейс осуществит другая компания, но когда и куда он полетит, неизвестно. Люди подняли скандал и начали требовать руководство.

"Около 20.30 появился представитель Bravo Airways и сообщил, что все рейсы переносятся на 24 июня на 17.00. До того времени всех иногородних разместят в отеле. Но можно отказаться от путевки и получить 100% компенсацию. Что касается возвращения из Туниса, то тут гарантий никто никаких дать не может. В Bravo Airways сказали, что постараются что-то найти, но, судя по всему, вернуться оттуда будет так же сложно, как и улететь туда", - отметили Виктория и Наталья.

Фото: Виктории и Натальи Витвицких/korrespondent.net

Отмена рейсов из-за отсутствия самолетов Bravo Airways, фото: Виктории и Натальи Витвицких/korrespondent.net

Украинские туристы жалуются, что сейчас сидят в киевском отеле и ждут непонятно чего. А по последней информации представители Bravo Airways перестали выходить на контакт. На ресепшене отеля, куда поселили туристов, сказали, что обещанное питание отменяется. Кто будет оплачивать пребывание в отеле тоже неизвестно.

Как сообщала "Страна", аэропорт Киев закрыли из-за самолета, не вписавшегося во взлетно-посадочную полосу.

Очевидцы рейса "Анталия-Киев" компании Bravo Airways рассказали, что перед посадкой самолет стало сильно трясти, и им приходилось упираться ногами в кресла, чтобы "не бросало по сторонам". А также – что сидящие у крыла заметили какой-то дым.

Напомним также, что после скандальной аварии в Жулянах Вravo Airways открыла рейсы в Люблин.