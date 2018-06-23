После того как Канада решила легализовать употребление марихуаны, в МИД России заявили, что это решение нарушает ряд международных соглашений, подписанных страной Кленового листа.

Речь идет о ряде международных конвенций, которые предписывают "ограничить применение наркотиков исключительно медицинскими и научными целями", пояснили в МИД России, передает Медуза.

"Ожидаем, что на "самоуправство" Канады прореагируют ее партнеры по "Большой семерке", поскольку это объединение неоднократно заявляло о приверженности верховенству международного права в межгосударственных отношениях", - заявили в МИД России.

Ранее "Страна" сообщала, что в ООН также недовольны легализацией марихуаны в Канаде.

В ООН считают, что такое решение противоречит положениям конвенций о контроле над наркотиками и подрывает международно-правовые рамки контроля над наркотиками.