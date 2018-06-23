Сегодня, 23 июня, в Стамбуле проходила встреча представителей Украинской православной церкви со Вселенским патриархом Варфоломеем. Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний сообщил, что во время встречи обсуждалась сложившаяся в украинском православии ситуация раскола.

Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.

Как заявил митрополит Антоний, из уст самого патриарха важно было услышать его видение вопроса о предоставлении Томоса об автокефалии украинской церкви.

"Встреча была довольно долгой, но откровенной. Каждый говорил о своем видении ситуации не только в Украине, потому что расколы бывают и есть теперь не только в Украинской православной церкви, во многих поместных православных церквях есть такие расколы. И мы должны искать пути, которые помогут нам вылечить этот раскол", - рассказал митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что не может быть и речи о легализации раскола, однако необходимо обсуждать пути решения ситуации.

Кроме того, по словам Антония, Варфоломей заявил, что не хотел бы вмешиваться в дела украинской церкви, однако считает своим долгом помочь решить этот вопрос.

"И мы видим, что такая откровенность строится на том, что мы будем искать это лекарство на базе каноничных наших правил", - убежден митрополит Антоний.

"То есть речь не о том, что вопрос уже решен. И даже было сказано, что тот, кто говорит, что вопрос о Томосе решен, - работает против Константинопольской церкви. Это были довольно честные слова и откровенные, что мы не говорим о каком-то видении, как может решиться этот вопрос. Никто не знает, как может этот вопрос решиться", - заключил он.

Нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, который также присутствовал на встрече, сказал, что Варфоломей подтвердил свою поддержку канонической церкви в Украине.

"Вселенский патриархат выступает за единство православия, - заявил Новинский в комментарии программе "Подробности" на "Интере". - Была высказана поддержка исключительно Украинской православной церкви канонической во главе с блаженнейшим митрополитом Онуфрием и было сказано, что преодоление раскола будет происходить на основе церковных законов и традиций и другого не будет. И автокефалия тоже будет предоставляться только канонической церкви и ни о каком признании раскола речь быть не может".

Как сообщала "Страна", президент Украины Петр Порошенко ждет Томос об автокефалии до 28 июля.

Также "Страна" писала, что сторонник автокефалии Кирилл Говорун заявляет, что Томос для Украины уже написан греками.