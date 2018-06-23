Вчера, 22 июня, в Хмельницкой области произошло массовое отравление на поминках. Жители сразу трех населенных пунктов - пгт Ярмолинцы, сел Перегонка и Новое Село Ярмолинецкого района попали в больницу с отравлением. Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

По предварительным данным, у всех - острая кишечная инфекция. По факту массового отравления людей открыли уголовное производство.

"Следователи Ярмолинецкого отдела полиции по факту массового отравления людей во время поминального обеда открыли уголовное производство по ч.1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины – "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений", - говорится в сообщении полиции.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Фото: ГУ Нацполиции в Хмельницкой области/Facebook

Как сообщала "Страна", ранее в Хмельницкой области произошло массовое отравление детей после школьного обеда.

Также "Страна" писала, что 12 человек отравились на детском фестивале в Хмельницкой области.

А во Львовской области дети из лагеря также попали в больницу с отравлением.