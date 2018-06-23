Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о том, когда может пройти встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. По его заверению, встреча двух президентов может состояться вскоре после визита советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Москву. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Я знаю, что посол Болтон планирует отправится в Москву в воскресенье или понедельник. Он будет встречаться с его партнерами, и, я думаю, вероятно, что не в столь отдаленном будущем после этой встречи последует и встреча президента Трампа с его партнером Владимиром Путиным", - отметил Помпео.

Госсекретарь США также заявил, что существуют вопросы, по которым Россия "работает против США", но при этом есть "многие вопросы, где мы работаем вместе".

Ранее "Страна" писала, что Дональд Трамп подтвердил возможность встречи с Владимиром Путиным в июле.

Как сообщала "Страна", канцлер Германии Ангела Меркель поддержала проведение встречи Трампа с Путиным.