В Украине Гослекслужба временно запретила популярный спазмолитик "Комбиспазм" индийского производства. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства "Комбиспазм", серии EPD18001A1 производства "Эвертоджен Лайф Саенсиз Лимитед", Индия, до отдельного решения", - говорится в распоряжении, подписанном Главным государственным инспектором Украины по контролю качества лекарственных средств Наталией Гудзь.

Субъекты хозяйствования, которые хранят, применяют и реализуют лекарственные средства, должны безотлагательно изъять этот препарат из обращения и поместить его в карантин.

Такое решение было принято на основании установления факта несоответствия требованиям метода контроля качества (МКК) для регистрационного удостоверения.

Как сообщала "Страна", в Украине запретили итальянский препарат от дисбактериоза.

Также в апреле в Украине под временный запрет попал аспирин, а в октябре 2016 года Украина запретила продажу "Мезим".