В Ватикане суд приговорил бывшего дипломата Карло Капеллу к 5 годам тюремного заключения за хранение и распространение детской порнографии. Об этом сообщает АР.

Помимо этого, священнослужитель должен уплатить штраф в 5 тысяч евро.

Изначально прокуроры просили суд приговорить Капеллу к 5 годам и 9 месяцам тюрьмы со штрафом в 10 тысяч евро. Сам подсудимый требовал у суда о снисхождении, объяснив свои действия тем, что находился в кризисе из-за перевода в Вашингтон.

Суд учел показания Капеллы и немного смягчил наказание.

Фото: excelsior.com.mx

Известно, что священнослужитель Карло Капелла был сотрудником миссии Ватикана в США. Его уличили в хранении и распространении детской порнографии в прошлом году.

В частности, на мобильном телефоне священнослужителя обнаружили от 40 до 55 фотографий, фильмов и японской анимации.

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве задержали троих мужчин, распространявших детское порно.

Также "Страна" писала, как один из священников попался в притоне с проститутками в Витебске.

Напомним также, что в Ватикане возобновили работу комиссии по борьбе с сексуальным насилием.