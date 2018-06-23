В Ровно горел грузовой поезд с дровами. Пожар едва не привел к мощному взрыву
В Ровно, в ночь на субботу, 23 июня, горел грузовой поезд. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
Пожар вспыхнул в 00:13 в одном из вагонов грузового поезда с дровами разных пород. Существовала угроза переброски пламени на рядом расположенную цистерну с горюче-смазочными материалами, но ее успели вовремя отвести на безопасное расстояние. Иначе - не избежать мощного взрыва.
К тушению пожара привлекли пожарный поезд. Пожар удалось локализовать в 00:27, а в 02:15 полностью ликвидировать. Жертв и пострадавших нет.
Фото: dsns.gov.ua
Причины пожара и нанесенные им убытки устанавливаются.
Фото: dsns.gov.ua
Как сообщала "Страна", под Одессой на заправке вспыхнул бензовоз. Водитель получил 60% ожогов.
Также напомним, что в Харькове целый день не могли потушить пожар на складе с горючим.
Ранее "Страна" писала о том, как спасатели локализовали пожар на складах с горючим на Подоле.