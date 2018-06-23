Завтра, 24 июня, по Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"Ночью и утром на Левобережье, а днем на востоке страны ожидаются грозы, местами сильные ливни, град и шквальный порывы ветра до 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

Заметим, погода начала портиться с 23 июня.

Сегодня утром синоптики сообщали о том, что в ряде областей страны ожидаются дождь, град, грозы, температура воздуха днем до +33 градусов. Однако позже поступило предупреждение о резком изменении погодных условий и гидрологической ситуации.

"В Украине, кроме восточной части, местами грозы, в центральных и южных областях местами град и шквалы 17-22 м/с, в Винницкой, Киевской, Черниговской и Черкасской областях ночью местами сильные дожди", - отмечалось в сообщении.

Напомним, как действовать в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, избегать нахождения рядом с большими деревьями, особенно тополями, не парковать рядом с ними автотранспорт;

быстрее зайти в ближайшее здание или в естественное укрытие;

при падении деревьев или веток, при травмировании людей позвонить по телефонам 101 или 103.

Напомним, ежегодно в последнее воскресенье июня Украина отмечает национальный праздник - День молодежи.

Как сообщала "Страна", в конце мая под Запорожьем шторм затопил базы отдыха на популярном курорте.

Также "Страна" писала, что появились видео, как улицы Киева превратились в бурные реки из-за невиданного ливня.