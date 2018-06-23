В субботу, 23 июня, сборная Бельгии на чемпионате мира по футболу играла со сборной Туниса, и не оставила ей ни малейшего шанса. "Красные дьяволы" (прозвище сборной Бельгии - Прим.Ред.) одержали победу со счетом 5 - 2. Это на сегодня самый результативный матч Мундиаля.

Игр прошла в Москве на стадионе "Открытие Арена" под проливным дождем.



У бельгийцев дубли оформили форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку и полузащитник "Челси" Эден Азар. На 90-й минуте встречи последний мяч в ворота Туниса забил форвард дортмундской "Боруссии" Миши Батшуайи.

После этой победы бельгийцы могут открывать шампанское - они вышли в 1/8.



В последнем туре группового этапа Бельгия 28 июня встретится с Англией, а Тунис, которому уже ничего не светит, в тот же день сыграет с Панамой.

Голы: 1:0 - 6, пенальти Азар, 2:0 - 16 Лукаку, 2:1 - 18 Бронн, 3:1 - 45 Лукаку, 4:1 - 51 Азар, 5:1 - 90 Батшуайи, 5:2 - 90 Хазри. Предупреждение: Сасси (14).

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