В Киеве задержали 29-летнего мужчину, который за 2 года ограбил до 30 квартир. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Домушник за рулем автомобиля подыскивал объекты в городе, после чего подбирал ключи к входной двери и забирал ценные вещи.

Несколько месяцев потребовалось полицейским, чтобы разыскать вора. После очередной кражи его задержали с вещественными доказательствами.

"Двое мужчин на автомобиле Subaru Forester приехали к дому на Дарницком бульваре. Водитель остался за рулем, а пассажир направился в подъезд. Там он повредил замок входной двери квартиры и попал в помещение, а через некоторое время вернулся с вещами, сел в машину и они поехали. После этого его задержали", - рассказали в полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В салоне автомобиля изъяли похищенные ювелирные украшения, компьютерную технику, инструменты, отмычки и деньги.

Домушником оказался 29-летний уроженец Луганской области, который арендовал в столице квартиру. Сам мужчина признается, что совершил 30 ограблений в течение почти двух лет.

Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Водителя автомобиля также допросили. Его роль и причастность к совершению преступлений проверят.

Большинство обворованных квартир находится на левом берегу Киева. Похищенные вещи вор сдавал в ломбард или продавал на рынках.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины. За содеянное злоумышленнику грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Как сообщала "Страна", в Киеве неизвестные ограбили квартиру арестованного журналиста Вышинского.

Напомним также, что "фальшивые полицейские" ограбили немца в центре Киева возле пункта обмена валют.

Также "Страна" писала, как на Печерске поймали грузинских домушников, разбиравших стену в квартиру.